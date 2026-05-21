Серенай Сарыкая и Ниляй из «Клюквенного щербета» задержали по делу о наркотиках

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenayss / feyzaacivelek

В Турции прошёл очередной антинаркотический рейд. Жандармы задержали актрис Серенай Сарыкая и звезду сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек, популярного певца Мабеля Матиза, а также других знаменитостей. Об этом говорится в заявлении генпрокуратуры стамбульского района Бакыркей.

«В рамках другого расследования, проведённого генпрокуратурой в отношении подозреваемых в торговле и производстве наркотиков, а также лиц, которые употребляют наркотики и способствуют их употреблению, были получены улики, на этом основании жандармерии Стамбула отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых», — говорится в заявлении.

На данный момент задержаны 14 человек. Среди них Дживелек, Матиз, актриса сериала «Семья» и модель Серенай Сарыкая, актёр Онур Туна, певец Беркай и другие.

Актрису турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали в Стамбуле

Ранее турецкий актёр Бурак Дениз (известен по сериалам «Любовь не понимает слов», «Марашанец», «Наша история» и «Совершенно другой») был задержан во время масштабной антинаркотической операции в Стамбуле. По данным полиции, выдали ордера на арест 14 человек, из них 11 уже взяты под стражу. В деле также фигурирует рэпер Эндер Эроглу, выступающий под псевдонимом Норм Эндер.

