Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 11:09

Актрису турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали в Стамбуле

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aleynabbozok

В Стамбуле в ходе антинаркотического рейда прокуратура задержала 17 человек. В том числе актриса сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейна Бозок, сообщило издание Т24.

Среди задержанных, по данным газеты Cumhuriyet, также оказались бывшая футбольная судья и блогер Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и другие известные в соцсетях личности. До этого генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез сообщил, что тесты на наркотики дали положительный результат у 77% проверенных турецких знаменитостей, а всего по делу проходят 255 человек.

Полиция Турции проводит подобные рейды с октября 2025 года. За это время в разное время были задержаны популярные актёры и блогеры. Например, Ханде Эрчел, известная по сериалу «Постучись в мою дверь». После допроса у 32-летней звезды взяли образцы волос и крови для экспертизы. Результаты теста на наличие запрещённых веществ станут ключевым доказательством в рамках уголовного дела.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Турция
  • Наркотики
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar