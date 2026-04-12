Актрису турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали в Стамбуле

В Стамбуле в ходе антинаркотического рейда прокуратура задержала 17 человек. В том числе актриса сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейна Бозок, сообщило издание Т24.

Среди задержанных, по данным газеты Cumhuriyet, также оказались бывшая футбольная судья и блогер Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и другие известные в соцсетях личности. До этого генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез сообщил, что тесты на наркотики дали положительный результат у 77% проверенных турецких знаменитостей, а всего по делу проходят 255 человек.

Полиция Турции проводит подобные рейды с октября 2025 года. За это время в разное время были задержаны популярные актёры и блогеры. Например, Ханде Эрчел, известная по сериалу «Постучись в мою дверь». После допроса у 32-летней звезды взяли образцы волос и крови для экспертизы. Результаты теста на наличие запрещённых веществ станут ключевым доказательством в рамках уголовного дела.