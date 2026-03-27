Ханде Эрчел из «Постучиь в мою дверь» задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

Турецкая актриса Ханде Эрчел, прославившаяся после роли в сериале «Постучись в мою дверь», была задержана стражами порядка сразу по прилёте в Стамбул, сообщает Cumhuriyet. Накануне в отношении неё выдали ордер на задержание, но тогда знаменитость находилась за границей.

Сама артистка не стала скрываться от правоохранителей и публично пообещала вернуться для дачи показаний. В суде она заявила, что уверена в объективности разбирательства. «Я человек, любящий свою страну и доверяющий государству и правосудию», — подчеркивала артистка.

Сегодня после допроса у 32-летней знаменитости взяли образцы волос и крови для судебно-медицинской экспертизы. Результаты теста на наличие запрещённых веществ станут ключевым доказательством в рамках уголовного расследования.

Параллельно развивается ситуация с бывшим избранником актрисы — миллиардером Хаканом Сабанджи. Его также допросили, но он категорически отверг причастность к незаконным веществам. По его словам, показания бывшей возлюбленной Айгюн Айдын, которая заявила, что видела, как бизнесмен употреблял наркотики, являются ложью и клеветой.

Стоит отметить, что выданный ордер в турецкой практике даё полиции право на задержание для проведения следственных действий, но не является аналогом российского ареста с помещением в СИЗО.

Это дело стало частью масштабного антинаркотического рейда, который длится с прошлого года. В рамках него уже прошли задержания почти 20 влиятельных лиц, включая бизнесменов, певиц и кинозвезд.

Ранее слухи о причастности к этому же делу касались и актера Джана Ямана, но он опроверг домыслы, заявив, что в противном случае не смог бы покинуть страну на следующий день.