Скандал с актрисой Ханде Эрчел оказался частью громкого дела против элиты Турции

История с ордером на задержание турецкой актрисы Ханде Эрчел стремительно выходит за рамки обычного светского скандала. Как выяснил сайт MK.ru, речь может идти о деле, которое сравнивают с громкими разбирательствами в США: в нём фигурируют представители шоу-бизнеса, спорта и крупного бизнеса.

Турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу раскрыл детали расследования. По его словам, это не отдельная история с одной актрисой, а масштабная волна, одна из крупнейших за последнее время. Всё началось с известного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя. У него был широкий круг знакомств — актёры, певцы, дети крупных бизнесменов. Постепенно следствие вышло на целую сеть.

Следователи проверяют не только употребление запрещённых веществ, но и их распространение. Параллельно всплывают истории с закрытыми вечеринками в элитном отеле на Босфоре и незаконными азартными играми. Отдельно развивается линия с участием футболистов и судей, включая ставки на договорные матчи.

Одна из самых тревожных частей дела касается возможного давления на молодых сотрудниц канала. После задержания телеведущего появились заявления женщин о шантаже и принуждении к встречам в закрытом кругу, где, по версии следствия, употреблялись запрещённые вещества.

Журналист отметил, что в Турции уже были случаи, когда подобные разбирательства заканчивались реальными сроками для знаменитостей. В списке фигурантов помимо актрисы — бывший глава футбольного клуба «Бешикташ» и крупный бизнесмен с большим авторитетом.

Сейчас под проверкой находится огромный круг людей. Кого-то держали трое суток, кого-то десять дней, кого-то отпустили. Имена продолжают появляться, и процесс ещё далеко не завершён.

Напомним, ранее стало известно, что в Турции выдали ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Силовики провели масштабную операцию, в ходе которой задержали 14 из 16 фигурантов дела. В списке подозреваемых, проходящих по статьям о хранении наркотических средств и организации занятий проституцией, оказались бывшие руководители ведущих футбольных клубов страны, модели и кинозвезды.