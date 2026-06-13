ПВО за ночь сбила 177 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тверскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Кроме того, часть БПЛА была уничтожена над акваториями Чёрного и Азовского морей.

А в ночь на 12 июня расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 231 беспилотник Вооружённых сил Украины над регионами России. Дроны ликвидировали над 16-ю регионами страны и над акваторией Азовского моря.