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Регион
13 июня, 04:25

ПВО за ночь сбила 177 украинских беспилотников над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тверскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Кроме того, часть БПЛА была уничтожена над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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А в ночь на 12 июня расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 231 беспилотник Вооружённых сил Украины над регионами России. Дроны ликвидировали над 16-ю регионами страны и над акваторией Азовского моря.

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Артём Гапоненко
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