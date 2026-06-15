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Регион
15 июня, 03:50

Два моста повредили в Херсонской области во время атаки дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ночная атака Вооружённых сил Украины привела к повреждениям транспортной инфраструктуры Херсонской области. Пострадали мост возле Чонгара и переправа, соединяющая Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по этим объектам полностью остановили. Детали сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«После массового налёта БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь повреждён мост возле Чонгара. Движение через АПП Джанкой полностью перекрыто», — указал он.

Удары также пришлись по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. Транспорт там не ходит. Специалисты пока не могут оценить степень разрушений из-за сохраняющейся угрозы новых атак беспилотников. Они начнут работу сразу, как только оперативные службы дадут добро.

Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Тульскую область
Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Тульскую область

В ночь на понедельник, 15 июня, российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы РФ.

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Лия Мурадьян
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