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Регион
15 июня, 01:26

ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В ночь на понедельник, 15 июня, российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы РФ.

«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате падения сбитых аппаратов нет. Специалисты экстренных служб уже приступили к работе на местах, где обнаружены обломки дронов.

ПВО за семь часов уничтожила 104 украинских беспилотника над Россией
ПВО за семь часов уничтожила 104 украинских беспилотника над Россией

Ранее Life.ru писал, что ночью Украина нанесла удар дронами не только по Москве, но и по жилому сектору Тулы, а также посёлкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о трёх погибших и троих раненых, среди которых оказался годовалый ребёнок. Экстренные службы региона продолжают работать на месте происшествия, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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Юния Ларсон
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