ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву

В ночь на понедельник, 15 июня, российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы РФ.

«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате падения сбитых аппаратов нет. Специалисты экстренных служб уже приступили к работе на местах, где обнаружены обломки дронов.

Ранее Life.ru писал, что ночью Украина нанесла удар дронами не только по Москве, но и по жилому сектору Тулы, а также посёлкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о трёх погибших и троих раненых, среди которых оказался годовалый ребёнок. Экстренные службы региона продолжают работать на месте происшествия, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.