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Регион
16 июня, 03:53

Уничтожен 14-й беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Силы ПВО сбили ещё шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Всего с начала ночи на подлёте к Москве сбили уже 14 БПЛА.

«Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков <...> Уничтожены ещё два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

Информации о пострадавших или повреждениях не приводится.

Ребёнка, пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ в Туле, спас сосед из-под обломков
Ребёнка, пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ в Туле, спас сосед из-под обломков

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание на нефтебазе. Пожар начался в станице Полтавской Красноармейского района после падения обломков беспилотника. По данным оперштаба региона, жертв и пострадавших нет, в тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. Также после атаки временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

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Антон Голыбин
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