Уничтожен 14-й беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО сбили ещё шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Всего с начала ночи на подлёте к Москве сбили уже 14 БПЛА.

«Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков <...> Уничтожены ещё два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

Информации о пострадавших или повреждениях не приводится.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание на нефтебазе. Пожар начался в станице Полтавской Красноармейского района после падения обломков беспилотника. По данным оперштаба региона, жертв и пострадавших нет, в тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. Также после атаки временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.