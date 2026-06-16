Мурачев: ВСУ бьют по Энергодару дронами из Никополя, прикрываясь его жителями

Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят удары по Энергодару с помощью беспилотных летательных аппаратов, запускаемых из города Никополь. При этом они используют местное гражданское население в качестве живого щита. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

По словам собеседника агентства, пуски ударных БПЛА по Запорожской области осуществляются из населённых пунктов, расположенных у линии боевого соприкосновения.

Энергодар и Никополь разделяет Днепр. Энергодар с Запорожской АЭС находится на левом берегу в Запорожской области под контролем России, а Никополь — на правом берегу, на подконтрольной Киеву территории Днепропетровской области. Расстояние между городами по прямой — около 20 километров.

Ранее в Херсонской области водитель мопеда подорвался на противопехотной мине, которую Вооружённые силы Украины замаскировали под обычную консервную банку. В результате взрыва мужчина лишился трёх конечностей. Такие боеприпасы, используемые украинскими формированиями, обычно начинены мелкой круглой или прямоугольной дробью. При взрыве поражается верхняя часть тела: грудная клетка, сердце, голова, лёгкие и брюшная полость.