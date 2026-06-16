В Херсонской области водитель мопеда подорвался на противопехотной мине, которую Вооружённые силы Украины (ВСУ) замаскировали под обычную консервную банку. В результате взрыва мужчина лишился трёх конечностей. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян. Его комментарий предоставил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Тяжёлый раненый с ампутацией трёх конечностей. На мопеде подорвался на мине, которую он не видел. Она в виде консервной банки», — рассказал врач. Хирург пояснил, что такие боеприпасы, используемые украинскими формированиями, обычно начинены мелкой круглой или прямоугольной дробью. При взрыве поражается верхняя часть тела: грудная клетка, сердце, голова, лёгкие и брюшная полость.

По словам Мнацаканяна, случаи подрыва мирных жителей на минах происходят довольно часто. Обычно подрываются люди на автомобилях, велосипедах и мопедах.

Ранее вражеский беспилотник атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района Курской области. Мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшему 49 лет. Врачи диагностировали у него сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти. Также мужчина получил перелом пальцев правой кисти и проникающее ранение живота.