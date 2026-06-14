ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 16:56

В Херсонской и Запорожской областях нашли схроны с огнемётом и 205 гранатами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Бойцы Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях обнаружили схроны с оружием и взрывчаткой. Из незаконного оборота изъяты малогабаритный реактивный огнемёт, автомат Калашникова, полсотни выстрелов к гранатомётам, 205 ручных гранат, более четырёх килограммов взрывчатых веществ и свыше девяти тысяч боеприпасов различного калибра, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, сотрудники задержали и передали правоохранительным органам более 200 лиц за административные правонарушения и уголовные преступления. Среди них установлено трое граждан, которых подозревают в пособничестве Вооружённым силам Украины, добавили в Росгвардии.

Балицкий: В Запорожской области повреждён ряд ключевых объектов энергетики
Балицкий: В Запорожской области повреждён ряд ключевых объектов энергетики

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар по больнице в селе Горностаевка Херсонской области: повреждены склад и две машины скорой помощи, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Также повреждены жилые дома в Любимовке, Новой Маячке, Новониколаевке, здание сельсовета в Гладковке и пустующий детсад в Голой Пристани. Кроме того, обстреляны Великая Лепетиха, Дмитровка, Каирка, Каховка, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Росгвардия
  • Происшествия
  • Запорожская область
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar