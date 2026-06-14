В Херсонской и Запорожской областях нашли схроны с огнемётом и 205 гранатами

Бойцы Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях обнаружили схроны с оружием и взрывчаткой. Из незаконного оборота изъяты малогабаритный реактивный огнемёт, автомат Калашникова, полсотни выстрелов к гранатомётам, 205 ручных гранат, более четырёх килограммов взрывчатых веществ и свыше девяти тысяч боеприпасов различного калибра, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, сотрудники задержали и передали правоохранительным органам более 200 лиц за административные правонарушения и уголовные преступления. Среди них установлено трое граждан, которых подозревают в пособничестве Вооружённым силам Украины, добавили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар по больнице в селе Горностаевка Херсонской области: повреждены склад и две машины скорой помощи, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Также повреждены жилые дома в Любимовке, Новой Маячке, Новониколаевке, здание сельсовета в Гладковке и пустующий детсад в Голой Пристани. Кроме того, обстреляны Великая Лепетиха, Дмитровка, Каирка, Каховка, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск.