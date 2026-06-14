Балицкий: В Запорожской области повреждён ряд ключевых объектов энергетики

В Запорожской области повреждён ряд ключевых объектов энергетики, заявил губернатор Евгений Балицкий. Это привело к ограничению электроснабжения на территории региона. Оценка ущщерба уже проведена, определён объём восстановительых работ.

«На отдельных участках работы ведутся, на других ещё сохраняется опасность атак БПЛА. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры», — написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее в Запорожской области уже сообщали о перебоях с электроснабжением. В результате атак БПЛА часть региона осталась без света.