Запорожскую АЭС вновь подключили к внешнему питанию после трёхдневного ремонта
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Запорожская атомная электростанция в субботу восстановила подключение к электросети после успешного ремонта резервной линии «Ферросплавная». Работы велись под защитой локального режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ, говорится в официальном аккаунте агентства в соцсети X.
Специалисты организации наблюдали за ходом восстановительных мероприятий непосредственно в районе площадки. Случившийся инцидент, связанный с потерей внешнего питания и продлившийся почти трое суток, в агентстве охарактеризовали как один из самых продолжительных за всё время.
В МАГАТЭ также проинформировали, что продолжают мониторить ремонтные работы на распределительном устройстве Запорожской тепловой электростанции и разминирование на ещё одном прифронтовом участке. Эти действия необходимы, чтобы приступить к восстановлению основной магистрали — линии «Днепровская» напряжением 750 кВ, обесточенной с марта.
В агентстве подчеркнули: возобновление функционирования обеих ЛЭП и распределительного устройства критически важно для обеспечения станции внешним энергоснабжением и предотвращения ядерной аварии.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий раскритиковал позицию МАГАТЭ по ситуации с ЗАЭС. Он пояснил, что не раз говорил с главой агентства Рафаэлем Гросси, но в организации по-прежнему отказываются назвать виновника обстрелов станции.
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