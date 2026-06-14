Украинские военные нанесли удар по больнице в селе Горностаевка Херсонской области. Повреждены складское помещение и две машины скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим нанёс террористический удар по Горностаевской больнице. Складское помещение и два автомобиля скорой помощи получили повреждения», — говорится в сообщении.

Сальдо назвал это террористическим ударом со стороны киевского режима.

Также повреждены жилые дома в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, здание сельсовета в Гладковке и пустующее здание детского сада в Голой Пристани. Кроме того, враг обстрелял ещё несколько населённых пунктов: Великую Лепетиху, Дмитровку, Каирку, Каховку, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск.

Ранее в Херсонской области отразили очередную атаку украинских войск. Силы ПВО и мобильные огневые группы пару дней назад сбили 22 ударных беспилотника. Противник пытался нанести удар по мирным кварталам, но военные действовали чётко и слаженно. Благодаря их работе гражданская инфраструктура и жители остались под защитой.