Сальдо: Над Херсонской областью уничтожили 22 дрона ВСУ

В Херсонской области отразили очередную вражескую атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп были ликвидированы 22 ударных беспилотника. Противник пытался нанести урон мирным кварталам.

Глава области подчеркнул, что военные действуют чётко и слаженно. Благодаря их работе гражданская инфраструктура и жители остаются под защитой.

Сальдо поблагодарил бойцов за службу и результативные действия. Ситуация в регионе остаётся под контролем.