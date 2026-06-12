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Регион
12 июня, 09:34

Сальдо: Над Херсонской областью уничтожили 22 дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

В Херсонской области отразили очередную вражескую атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп были ликвидированы 22 ударных беспилотника. Противник пытался нанести урон мирным кварталам.

Глава области подчеркнул, что военные действуют чётко и слаженно. Благодаря их работе гражданская инфраструктура и жители остаются под защитой.

Сальдо поблагодарил бойцов за службу и результативные действия. Ситуация в регионе остаётся под контролем.

ПВО сбила ещё три дрона ВСУ на подлёте к Москве
ПВО сбила ещё три дрона ВСУ на подлёте к Москве

Накануне сообщалось, что Херсонская область подвергается попытке массовой атаки дронов со стороны ВСУ. По словам Сальдо, ВСУ нанесли удары по четырём мостам в регионе.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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