ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 07:29

ПВО сбила ещё три дрона ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Российская система ПВО перехватила ещё три беспилотника на подлёте к Москве, тем самым их число за ночь и утро достигло 14. Информацией поделился в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Ещё два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в тексте. Через 10 минут градоначальник уточнил, что сбит ещё один дрон противника.

ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, повреждён промышленный объект
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, повреждён промышленный объект

Всего полчаса назад мэр российской столицы Сергей Собянин проинформировал, что система ПВО перехватила уже одиннадцать украинских бесплотников на подлёте к Москве.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar