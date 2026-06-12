ПВО сбила ещё три дрона ВСУ на подлёте к Москве

Российская система ПВО перехватила ещё три беспилотника на подлёте к Москве, тем самым их число за ночь и утро достигло 14. Информацией поделился в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Ещё два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в тексте. Через 10 минут градоначальник уточнил, что сбит ещё один дрон противника.

Всего полчаса назад мэр российской столицы Сергей Собянин проинформировал, что система ПВО перехватила уже одиннадцать украинских бесплотников на подлёте к Москве.