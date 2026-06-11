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Регион
11 июня, 06:35

ВСУ ночью нанесли удары по четырём мостам в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Минувшей ночью Вооружённые силы Украины совершили серию атак по мостам в Херсонской области. О результатах вражеских налётов рассказал губернатор Владимир Сальдо.

Удары пришлись сразу на четыре объекта. Среди них — мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильная переправа на направлении Перекоп — Армянск, а также сооружение у населённого пункта Ставки. Предварительно, есть повреждения.

«Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», написал глава региона.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодаре после атаки беспилотников произошло возгорание в двух квартирах. По сведениям регионального оперативного штаба, удар нанесли с применением БПЛА. В результате повреждён фасад многоэтажки, выбиты стёкла. Информация о пострадавших и масштабах нанесённого урона в данный момент не поступала.

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Юрий Лысенко
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