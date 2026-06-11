ВСУ ночью нанесли удары по четырём мостам в Херсонской области

Минувшей ночью Вооружённые силы Украины совершили серию атак по мостам в Херсонской области. О результатах вражеских налётов рассказал губернатор Владимир Сальдо.

Удары пришлись сразу на четыре объекта. Среди них — мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильная переправа на направлении Перекоп — Армянск, а также сооружение у населённого пункта Ставки. Предварительно, есть повреждения.

«Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», — написал глава региона.

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодаре после атаки беспилотников произошло возгорание в двух квартирах. По сведениям регионального оперативного штаба, удар нанесли с применением БПЛА. В результате повреждён фасад многоэтажки, выбиты стёкла. Информация о пострадавших и масштабах нанесённого урона в данный момент не поступала.