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Регион
11 июня, 06:27

В Краснодаре при атаке дрона ВСУ загорелись две квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

В Краснодаре зафиксировано возгорание в двух квартирах после атаки беспилотников. По предварительным данным, удар был нанесён с применением БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Повреждён фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в 2 квартирах», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших и масштабах ущерба на данный момент не приводятся. Специалисты продолжают работу на месте. Обстановка в районе остаётся под контролем экстренных служб, проводится оценка последствий атаки.

Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию после атаки ВСУ
Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию после атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Обломки сбитых БПЛА упали в посёлке Афипском, что привело к возгоранию на территории нефтеперерабатывающего завода. Фрагменты дронов также обнаружены сразу по трём адресам в частном секторе.

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Милена Скрипальщикова
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