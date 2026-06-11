Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию после атаки ВСУ

Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для помощи жителям Краснодара и Северского района после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой Вооружённых сил Украины (ВСУ). Ведомство обеспечило взаимодействие со всеми службами для оперативного оказания помощи. Контроль за ситуацией осуществляют прокурор Центрального административного округа Краснодара Сергей Прихленко и прокурор Северского района Евгений Ширяев. Для приёма жалоб и правовой помощи открыли специальную горячую линию.

«Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7 (918) 140-11-32», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.