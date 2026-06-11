ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 04:50

Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для помощи жителям Краснодара и Северского района после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой Вооружённых сил Украины (ВСУ). Ведомство обеспечило взаимодействие со всеми службами для оперативного оказания помощи. Контроль за ситуацией осуществляют прокурор Центрального административного округа Краснодара Сергей Прихленко и прокурор Северского района Евгений Ширяев. Для приёма жалоб и правовой помощи открыли специальную горячую линию.

«Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7 (918) 140-11-32», — говорится в сообщении ведомства.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar