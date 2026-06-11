Над Севастополем силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, пострадала женщина

В Севастополе ночью отражены две массированные атаки беспилотников. Силы ПВО уничтожили 33 БПЛА, однако падение осколков привело к повреждениям и пострадавшей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

В отражении ударов участвовали военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Одна из местных жительниц получила осколочные ранения брюшной полости. Женщину доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь. Последствия фиксируются сразу в нескольких районах города. В Гагаринском районе повреждены квартиры в восьми многоквартирных домах, ещё два дома пострадали на Корабельной стороне.

Жители сообщают о выбитых окнах и повреждённых балконах. Отдельно отмечены разрушения в пяти частных домах — там пробиты крыши, а осколки повредили стены и фасады. Автотранспорт также оказался под ударом: в Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В одном из кафе на улице Репина взрывной волной выбило остекление.

Отдельные очаги возгораний возникли после падения фрагментов сбитых беспилотников. Всего зафиксировано пять пожаров — горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской, лесной массив у одного из СНТ на Сапун-горе, а также район Рыбацкого причала, где повреждена газовая труба. Кроме того, в Гагаринском районе загорелся автомобиль. Власти подчёркивают, что при обнаружении обломков подходить к ним запрещено — необходимо сразу звонить по номеру 112.

«Доверяйте только официальной информации», — напомнил Развожаев.

Ранее сообщалось, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» полностью ликвидирован. К тушению возгорания привлекались силы городского пожарно-спасательного гарнизона. Работы велись до полной локализации и устранения огня.