Пожар в панораме «Оборона Севастополя» после атаки ВСУ полностью потушили

Возгорание в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» потушено. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского ГУ МЧС России.

Борьбу с огнём вёл городской пожарно-спасательный гарнизон. В ходе работы из охваченного пламенем строения удалось эвакуировать несколько фрагментов знаменитого живописного полотна. К сожалению, эти части получили серьёзный ущерб от воздействия высокой температуры и открытого горения. В спасательном ведомстве подтвердили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Локализовать пламя удалось лишь во второй половине дня — к 15:42, после чего спасательные подразделения приступили к проливке конструкций. Жертв и пострадавших нет. Губернатор Михаил Развожаев доложил, что каменная часть строения повреждена минимально, однако внутреннее убранство и полотно, находившееся на финальном этапе реставрации, не уцелели. Музейные материалы при этом были заранее оцифрованы. Восстановление панорамы уже анонсировано, объект постараются воссоздать в лучшем виде.