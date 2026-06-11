Пожар в панораме «Оборона Севастополя» после атаки ВСУ полностью потушили
Обложка © МАКС / МЧС Севастополя
Возгорание в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» потушено. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского ГУ МЧС России.
Борьбу с огнём вёл городской пожарно-спасательный гарнизон. В ходе работы из охваченного пламенем строения удалось эвакуировать несколько фрагментов знаменитого живописного полотна. К сожалению, эти части получили серьёзный ущерб от воздействия высокой температуры и открытого горения. В спасательном ведомстве подтвердили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, в ночь на 10 июня беспилотный летательный аппарат самолётного типа, запущенный киевским режимом, нанёс удар по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Вспыхнул масштабный пожар четвёртого ранга сложности. Директор Музея обороны Севастополя уточнил, что здание горело 13 часов, всё это время сохранялась угроза обрушения купола.
Локализовать пламя удалось лишь во второй половине дня — к 15:42, после чего спасательные подразделения приступили к проливке конструкций. Жертв и пострадавших нет. Губернатор Михаил Развожаев доложил, что каменная часть строения повреждена минимально, однако внутреннее убранство и полотно, находившееся на финальном этапе реставрации, не уцелели. Музейные материалы при этом были заранее оцифрованы. Восстановление панорамы уже анонсировано, объект постараются воссоздать в лучшем виде.
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