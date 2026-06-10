Подлинные фрагменты панорамы Рубо чудом уцелели, заявила Захарова

Подлинные фрагменты панорамы Франца Рубо в музее «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» чудом уцелели после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ночь на 10 июня режим Зеленского совершил очередное преступление, атаковав с помощью БПЛА музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». На его крыше возник пожар. Зданию причинен ущерб», — говорится в её комментарии.

Захарова подчеркнула, что подлинные фрагменты панорамы кисти Франца Рубо, спасённые ещё в годы Великой Отечественной войны, снова уцелели почти невероятным образом. В момент атаки они находились не в основном здании, а готовились к экспозиции «Рубо. 170» в филиале музея.

Локализовать огонь удалось только во второй половине дня — к 15:42, после чего спасатели приступили к проливке конструкций. Погибших и пострадавших, по данным властей, нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что каменная часть здания пострадала минимально, но внутреннее убранство и полотно, находившееся на финальной стадии реставрации, не уцелели. При этом музейные материалы были заранее оцифрованы. Власти уже заявили, что панораму восстановят и постараются воссоздать в лучшем виде.