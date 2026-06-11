Пожар на Афипском НПЗ после атаки БПЛА ВСУ полностью потушили

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), полностью ликвидировали. Об этом 11 июня сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Пострадавших при возгорании нет. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 34 человека и 12 единиц техники. В их числе были сотрудники и оборудование МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки также обнаружили по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений загорелась хозпостройка, в другом взрывной волной выбило остекление. Кроме того, оказалась нарушена газовая магистраль.