Украинский дрон целенаправленно атаковал местного жителя в Курской области

Вражеский беспилотник атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района Курской области. Мужчина получил тяжёлые ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар произошёл сегодня. Пострадавшему 49 лет. Врачи диагностировали у него сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти. Также мужчина получил перелом пальцев правой кисти и проникающее ранение живота.

«Он в тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы его спасти», — написал Хинштейн.

Губернатор заявил, что атаки украинских военных продолжаются. Он назвал удар по местному жителю целенаправленным.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при ночной атаке дронов ВСУ на Тульскую область. Ещё трое жителей получили ранения, среди пострадавших оказался годовалый ребёнок. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что украинские военные ударили беспилотниками по жилому сектору Тулы в ночь на 15 июня. Также дроны атаковали посёлки Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, на местах работали экстренные службы.