МИД РФ: Май стал самым «кровавым» месяцем по числу пострадавших от ударов ВСУ

Май стал самым «кровавым» месяцем с начала 2026 года по числу мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, за 31 день мая от атак украинских формирований пострадали 1038 гражданских. Это на 271 человека больше, чем в апреле, и на 237 больше, чем в марте, который до этого считался самым тяжёлым по числу ударов по мирным жителям.

Тем временем ВСУ продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты нашей страны. Сегодня ночью удар пришёлся по Тульской области. Украинские дроны ударили по жилому сектору Тулы и прилегающим посёлкам. Погибли три человека, ещё трое получили ранения, среди пострадавших — годовалый ребёнок. Повреждения зафиксированы в посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский: там пострадали несколько домов и коммерческих объектов. Накануне ВСУ бросили на Тульскую область 62 беспилотника.