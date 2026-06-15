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Регион
15 июня, 10:26

Над Орловской областью сбили украинскую ракету «Фламинго»

Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Украинскую ракету «Фламинго» сбили в небе над Орловской областью. Такие данные привёл губернатор Андрей Клычков на оперативном совещании регионального правительства.

За ночь, 15 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили в регионе два беспилотника и одну ракету, которой и оказалась «Фламинго». Клычков пояснил, что это крупногабаритный боеприпас с мощным зарядом взрывчатого вещества.

«Это большая ракета с большим объёмом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам», — сказал он.

Над Тульской областью ночью уничтожили 16 украинских БПЛА
Над Тульской областью ночью уничтожили 16 украинских БПЛА

Напомним, что минувшей ночью расчёты ПВО России сбили 123 украинских дрона. Беспилотники уничтожали сразу в нескольких регионах: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской. Кроме того, дроны поразили в Московской области, Крыму и Краснодарском крае. Несколько целей сбили над Азовским и Чёрным морями.

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Юлия Сафиулина
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