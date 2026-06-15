Над Орловской областью сбили украинскую ракету «Фламинго»

Украинскую ракету «Фламинго» сбили в небе над Орловской областью. Такие данные привёл губернатор Андрей Клычков на оперативном совещании регионального правительства.

За ночь, 15 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили в регионе два беспилотника и одну ракету, которой и оказалась «Фламинго». Клычков пояснил, что это крупногабаритный боеприпас с мощным зарядом взрывчатого вещества.

«Это большая ракета с большим объёмом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам», — сказал он.

Напомним, что минувшей ночью расчёты ПВО России сбили 123 украинских дрона. Беспилотники уничтожали сразу в нескольких регионах: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской. Кроме того, дроны поразили в Московской области, Крыму и Краснодарском крае. Несколько целей сбили над Азовским и Чёрным морями.