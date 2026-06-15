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Регион
15 июня, 04:46

Над Тульской областью ночью уничтожили 16 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UniS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UniS

Российские средства противовоздушной обороны отработали очередную ночную атаку украинских беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 16 дронов над территорией региона.

«Прошедшей ночью 16 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», – написал глава региона в своём канале в «Максе».

Миляев также предупредил жителей области о том, что опасность новых атак беспилотников сохраняется. Экстренные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки.

Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Тульскую область
Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Тульскую область

Ранее Life.ru писал, что ночная атака Вооружённых сил Украины привела к повреждениям транспортной инфраструктуры Херсонской области. После массового налёта БПЛА вновь повреждён мост возле Чонгара и переправа между Геническом и Арабатской стрелкой, движение полностью остановлено. Специалисты пока не могут оценить степень разрушений из-за сохраняющейся угрозы новых атак беспилотников.

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Юния Ларсон
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