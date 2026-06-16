Расчёты беспилотников группировки «Восток» проводят на Запорожском направлении так называемую стерилизацию местности. За минувшие сутки под контроль перешли несколько укреплённых позиций боевиков.

Охота на вражеские «дроны-ждуны» превратилась для операторов БПЛА в регулярную боевую задачу. С воздуха тщательно прочёсывается каждый маршрут, и только после полной очистки путей от угроз в дело вступают штурмовые группы.

Оператор с позывным Лис рассказал телеканалу «Звезда», что за полтора месяца было уничтожено порядка 30 «ждунов». Разведывательная группа работает непрерывно: пока один борт находится в воздухе, остальные находятся в полной готовности. При обнаружении цели координаты немедленно передаются, после чего начинается работа со сбросами.

Дроноводы служат глазами и надёжной защитой мотострелков. Каждое движение пехоты выверено — подразделения продвигаются вперёд, только когда маршрут подтверждён кадрами объективного контроля либо находится под плотным воздушным сопровождением.

Командир штурмовой роты с позывным Салим пояснил, что ведёт каждого бойца до конечной цели, проверяя подходы к опорнику на наличие минных заграждений и следя, чтобы противник не мог поднять головы. Бой за каждую позицию сегодня — сложнейшая операция, где успех куётся одновременно в окопах и в небе.

Природа сейчас создаёт дополнительные условия для скрытности. Из-за летнего зноя температурный фон остаётся высоким даже в тёмное время суток, ослепляя тепловизионную оптику гексакоптеров ВСУ. Антидроновые плащи полностью нивелируют тепловой силуэт бойцов. Заместитель командира взвода с позывным Митяй уточнил, что противник предпочитает отсиживаться в укрытиях, опасаясь стрелкового боя, а передвигаться лучше по ночам.

Сближение остаётся самым опасным этапом. В небе — плотный рой вражеских FPV, до пяти штук на каждого военнослужащего. К атакам с воздуха добавляются километры колючей проволоки, которая на этом участке уже перерезана — значит, штурмовики преодолели заграждение и ушли на прорыв.

Сегодня Минобороны РФ доложило о нанесении в течение суток массированных ударов по энергетическим и транспортным объектам, задействованным для нужд ВСУ. К поражению целей привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерийские расчёты различных группировок российской армии.