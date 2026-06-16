Российские подразделения очистили от военных ВСУ храм Иверской иконы Божией Матери в северо-западной части Красного Лимана, передаёт пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения 67-й дивизии группировки войск «Запад» продвигались в этой части города и заняли пять опорных пунктов противника. В Минобороны уточнили, что российские военные также очистили 31 здание, среди них — церковь Иверской иконы Божией Матери.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Новый Донбасс в ДНР. По данным ведомства, это стало результатом активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».

За сутки российские войска также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. Цели поражали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия различных группировок ВС РФ.