Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 09:09

ВС РФ освободили Новый Донбасс

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили населённый пункт Новый Донбасс в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Это стало возможно благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Новости СВО 16 июня: Взятие Артёма, бои в Бачевске и Константиновке, отступление ВСУ из Славянска, Зеленский зовёт Путина на саммит G7
Новости СВО 16 июня: Взятие Артёма, бои в Бачевске и Константиновке, отступление ВСУ из Славянска, Зеленский зовёт Путина на саммит G7

Напомним, украинские власти готовятся к скорой потере сразу нескольких крупных городов, включая Константиновку, Дружковку и Краматорск. Киев уже начал активную подготовку к отступлению, эвакуируя людей и предприятия. По последним данным, российские военнослужащие в Константиновке освободили уже 120 зданий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar