Новости СВО 16 июня: Взятие Артёма, бои в Бачевске и Константиновке, отступление ВСУ из Славянска, Зеленский зовёт Путина на саммит G7

Новости СВО 16 июня: Взятие Артёма, бои в Бачевске и Константиновке, отступление ВСУ из Славянска, Зеленский зовёт Путина на саммит G7

Напомним, украинские власти готовятся к скорой потере сразу нескольких крупных городов, включая Константиновку, Дружковку и Краматорск. Киев уже начал активную подготовку к отступлению, эвакуируя людей и предприятия. По последним данным, российские военнослужащие в Константиновке освободили уже 120 зданий.