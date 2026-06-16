ВС РФ освободили Новый Донбасс
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Российские войска освободили населённый пункт Новый Донбасс в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Это стало возможно благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Напомним, украинские власти готовятся к скорой потере сразу нескольких крупных городов, включая Константиновку, Дружковку и Краматорск. Киев уже начал активную подготовку к отступлению, эвакуируя людей и предприятия. По последним данным, российские военнослужащие в Константиновке освободили уже 120 зданий.
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