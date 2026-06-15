Украинские власти готовятся к тому, что скоро могут потерять сразу несколько крупных городов — Константиновку, Дружковку и Краматорск. Об этом сообщило Минобороны России.

Несмотря на громкие заявления Киева, обращённые к Западу, о том, что ситуация на фронте скоро изменится, на деле украинское командование осознаёт неизбежное и уже начало подготовку к отступлению.

«Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознаёт, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска», — говорится в сообщении.