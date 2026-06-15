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Регион
15 июня, 05:41

ВСУ близки к провалу на одном из важнейших участков в зоне СВО

Минобороны РФ: Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Украинские власти готовятся к тому, что скоро могут потерять сразу несколько крупных городов — Константиновку, Дружковку и Краматорск. Об этом сообщило Минобороны России.

Несмотря на громкие заявления Киева, обращённые к Западу, о том, что ситуация на фронте скоро изменится, на деле украинское командование осознаёт неизбежное и уже начало подготовку к отступлению.

«Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознаёт, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска», — говорится в сообщении.

Новости СВО 15 июня: Штурм Константиновки, бои в Лосевке и Казачьей Лопани, разгром ВСУ у Кондратовки, Трамп пообещал надавить на Зеленского
Новости СВО 15 июня: Штурм Константиновки, бои в Лосевке и Казачьей Лопани, разгром ВСУ у Кондратовки, Трамп пообещал надавить на Зеленского

Российские войска быстро продвигаются в районе Константиновки. Это заставило украинскую сторону эвакуировать из Краматорска главные промышленные предприятия. Среди них — заводы, которые ремонтируют бронетехнику и производят стволы для крупнокалиберной артиллерии. Кроме того, с 9 июня Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска.

Ранее Минобороны сообщило, что военные полностью взяли под контроль восточную часть Константиновки и вышли на её северо-восточные окраины. Бои также идут в юго-западных районах города и на территории металлургического завода. Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Этот город очень важен для снабжения украинских войск в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный железнодорожный узел.

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Наталья Афонина
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