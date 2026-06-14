Российские подразделения за сутки освободили 117 зданий в Константиновке в ДНР. По данным Министерства обороны России, успешное продвижение ВС РФ на этом участке вынудило Киев эвакуировать основные предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины.

«Успешные действия и продвижение подразделений «Южной» группировки войск вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населённых пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину», — сказано в докладе МО РФ.

В Константиновке штурмовые группы 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса ВС РФ ведут активные наступательные действия. В юго-западной части города продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ. В ведомстве заявили, что противник за сутки потерял там до 90 военнослужащих. Также, по данным Минобороны РФ, были уничтожены три бронеавтомобиля и 20 пикапов ВСУ.

Константиновка находится на севере ДНР и считается важным направлением для снабжения украинской группировки в районе Краматорско-Славянской агломерации. Украинское командование полагало, что новости о заходе штурмовых групп 4-й бригады Южной группировки ВС России в Константиновку — это просто блеф.