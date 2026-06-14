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14 июня, 08:01

Командиры ВСУ до конца не верили в окружение Константиновки из-за тактики ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Украинское командование полагало, что новости о заходе штурмовых групп 4-й бригады Южной группировки ВС России в Константиновку — это просто блеф. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмовой роты полка 1194 с позывным Яриус.

«Их командование не верило и думало, что какие-то может быть группки были наши, которые чудом зашли, а их намного больше было. Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль», — рассказал он.

По его словам, российские военные применили тактику малых диверсионных групп. Именно это позволило им проводить зачистку и продвигаться вглубь города.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия за сутки зачистила от присутствия ВСУ 172 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. В этот день в населённом пункте погибли 40 украинских военнослужащих.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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