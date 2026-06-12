Бойцы СВО считают Константиновку плацдармом для полного освобождения ДНР
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Константиновку называют «воротами», точкой опоры для успешного продвижения и освобождения всего каскада городов ДНР. Об этом корреспонденту RT рассказали участники СВО.
Один из бойцов ВС РФ подчеркнул, что именно Константиновка имеет ключевое значение для дальнейших наступательных действий Армии России. Город является плацдармом для полного освобождения ДНР.
Напомним, ранее Армия России установила полный контроль над восточной частью Константиновки и вышла на её северо-восточные окраины. Военкор Александр Коц сравнил бои в Константиновке со штурмом «Азовстали».
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