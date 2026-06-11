Военкор Коц сравнил бои в Константиновке со штурмом «Азовстали»

Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке. В юго-западной части города идёт методичное уничтожение окружённых бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военкор Александр Коц.

Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, которые наступали с северного направления. Это позволило замкнуть внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона. На металлургическом заводе и в юго-западной части населённого пункта происходит планомерное уничтожение окружённой группировки. Военкор добавил, что российские силы заходят в Новосёловку — последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

Потеря Новосёловки, по его оценке, приведёт к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, вероятно, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

«Знакомый сценарий — «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», — отметил военкор.

На северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец — Донбасс и взяли под контроль Тихоновку. Бои за Рай-Александровку продолжаются.

Ранее сообщалось, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР и вышли на её северо-восточные окраины. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы «Южной» группировки продолжают наступление на широком фронте в северной части республики. Сейчас идут активные действия против формирований ВСУ, которые удерживают оборону в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. В Минобороны также отметили, что в юго-западной части Константиновки и на территории местного металлургического завода продолжается уничтожение окружённых подразделений противника.