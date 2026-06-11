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Регион
11 июня, 15:24

Армия России установила полный контроль над восточной частью Константиновки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР и вышли на её северо-восточные окраины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, бойцы «Южной» группировки продолжают наступление на широком фронте в северной части республики. Сейчас идут активные действия против формирований ВСУ, которые удерживают оборону в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.

В Минобороны также заявили, что в юго-западной части Константиновки и на территории местного металлургического завода продолжается уничтожение окружённых подразделений противника.

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Ещё утром украинские источники писали об ухудшении положения ВСУ в районе Константиновки. Собщалось, что тактические перспективы обороны города для украинских сил выглядят крайне неблагоприятно. Накануне также появлялись сообщения о работе артиллерии «Южной» группировки российских войск по позициям операторов БПЛА в районе Константиновки. Основное внимание было сосредоточено на выявлении и поражении подготовленных расчётов беспилотников, действующих на этом направлении.

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Николь Вербер
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