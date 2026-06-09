Охота на птиц: Российская артиллерия методично уничтожает элитные расчёты дронов ВСУ

В районе Константиновки подразделения артиллерии «Южной» группировки российских войск наносят удары по позициям расчётов беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка с позывным Артист.

«Да, работают там «птицы Мадьяра», хорошо обученные. Вот они тут, на нашем направлении. Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», — сказал он.

Координаты позиций, по словам военного, поступают от разведывательных подразделений, после чего по ним наносятся артиллерийские удары. Особое внимание уделяется именно специалистам, обслуживающим системы БПЛА. Такие группы, как уточнил боец, стараются выявлять в момент перемещения или ротации.

В эти периоды осуществляется подвоз топлива и необходимых материалов, что облегчает их обнаружение. Уничтожение пунктов управления беспилотниками, по его словам, не представляет значительных сложностей при точном наведении.

Ранее в Одесской области в районе посёлка Затока зафиксированы удары по объектам инфраструктуры, которые связывают разные части региона. Целью атаки стал мостовой переход. Для нанесения ударов применялись беспилотники «Герань», а также авиационные боеприпасы с модулями планирования и коррекции.