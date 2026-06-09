ВС РФ нанесли удар по стратегическому мосту в Одесской области

Армия России нанесла удары по важной инфраструктуре противника в районе посёлка Затока Одесской области. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», целью стал мост, соединяющий части региона.

По объекту были нанесены удары с применением беспилотников «Герань» и авиационных боеприпасов с модулем планирования и коррекции.

Возникшие возгорания фиксировались спутниковыми сервисами мониторинга пожаров NASA FIRMS.

Недавно и сама Одесса подверглась мощной атаке со стороны Вооружённых сил России. В налёте участвовало около пятидесяти беспилотников «Герань». Основной удар пришёлся по портовой и военной инфраструктуре региона.