Российские военные возьмут под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике в течение лета. Об этом заявила украинский нардеп Марьяна Безуглая.

«Летом россияне захватят Константиновку, если ничего не изменится в управлении фронтом», — приводит её слова издание «Страна».

Российские подразделения фиксируются уже по всей Константиновке, заявил ранее украинский военный с позывным «Мучной».

По его словам, силы РФ отмечаются практически на всех участках городского периметра. Наибольшая активность наблюдается на южном, юго-восточном и западном флангах. По его словам, штурмовые группы просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты.

Ситуация всё сильнее напоминает бои за Красноармейск (Покровск), считает Мучной. Сражение переходит в формат войны на истощение, где борьба за отдельные районы идёт без пауз. «Все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. И дело здесь далеко не всегда в командирах или командовании в целом», — пишет военный.

Он пояснил, что наступает момент, когда противник накапливает большие ресурсы, а фронт критически растягивается. Физически удерживать каждую лесополосу, дом и квартал становится почти невозможно. «Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на неё давят круглосуточно и без перерывов», — добавил Мучной.

Напомним, Армия России контролирует 85% территории ДНР. При этом вся ЛНР уже освобождена.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что освобождение Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса. Он подчеркнул, что подразделения и части Армии РФ проявили инициативу и мужество, выбрав эффективные способы действий, которые оказались неожиданными для противника.