По сценарию Красноармейска: В Раде предрекли скорую потерю одного из главных рубежей обороны ВСУ в ДНР
Нардеп Безуглая: ВС России летом возьмут Константиновку под контроль
Обложка © ТАСС / ТРК «Таврия» / Ибрагим Кумыков
Российские военные возьмут под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике в течение лета. Об этом заявила украинский нардеп Марьяна Безуглая.
«Летом россияне захватят Константиновку, если ничего не изменится в управлении фронтом», — приводит её слова издание «Страна».
Российские подразделения фиксируются уже по всей Константиновке, заявил ранее украинский военный с позывным «Мучной».
По его словам, силы РФ отмечаются практически на всех участках городского периметра. Наибольшая активность наблюдается на южном, юго-восточном и западном флангах. По его словам, штурмовые группы просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты.
Ситуация всё сильнее напоминает бои за Красноармейск (Покровск), считает Мучной. Сражение переходит в формат войны на истощение, где борьба за отдельные районы идёт без пауз. «Все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. И дело здесь далеко не всегда в командирах или командовании в целом», — пишет военный.
Он пояснил, что наступает момент, когда противник накапливает большие ресурсы, а фронт критически растягивается. Физически удерживать каждую лесополосу, дом и квартал становится почти невозможно. «Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на неё давят круглосуточно и без перерывов», — добавил Мучной.
Напомним, Армия России контролирует 85% территории ДНР. При этом вся ЛНР уже освобождена.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что освобождение Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса. Он подчеркнул, что подразделения и части Армии РФ проявили инициативу и мужество, выбрав эффективные способы действий, которые оказались неожиданными для противника.
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