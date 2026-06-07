Последний рубеж: Пушилин рассказал, где ВСУ держат основную оборону в Донбассе
Пушилин: Основная линия укреплений ВСУ находится в Славянске и Краматорске
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Глава ДНР Денис Пушилин перечислил города, где сейчас проходит основной оборонительный рубеж украинских войск. Среди ключевых точек он назвал Славянск и Краматорск, пишет РИА «Новости».
Также в списке фигурируют Дружковка и Константиновка. По словам руководителя республики, именно в этих населённых пунктах сосредоточена оставшаяся линия укреплений противника.
Пушилин подчеркнул, что российские подразделения продолжают продвижение вперед. При этом армия противника пытается максимально затянуть время.
Славянско-Краматорская агломерация остается важнейшим логистическим узлом для ВСУ. Здесь сходятся ключевые ветки железной дороги и автомобильные трассы, питающие всю донбасскую группировку. Контроль над этой территорией имеет стратегическое значение.
Потеря данных городов лишит украинские силы привычных путей снабжения. Кроме того, это откроет возможности для дальнейшего маневра в направлении Днепропетровска и Запорожской области.
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