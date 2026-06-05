ФСБ ликвидировала четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке
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Сотрудники антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ ликвидировали четыре диверсионные группы Вооружённых сил Украины. Это произошло в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике.
«Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по ДНР.
В ведомстве также отметили, что бойцами был выявлен и уничтожен украинский пункт управления, а также ретранслятор беспилотников.
Ранее российские военные полностью освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области, операция заняла неделю, рассказал командир взвода 114-го полка группировки «Восток» с позывным Танкист. По его словам, штурм вели с трёх сторон, противник потерял шесть бронемашин, множество авто и дронов.
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