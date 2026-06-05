Бойцы «Востока» освободили Комсомольское в Запорожской области за неделю

Российские военные полностью освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области. Операция заняла неделю, рассказал РИА «Новости» командир взвода 114-го полка группировки «Восток» с позывным Танкист.

Минобороны РФ сообщило об освобождении села 4 июня. По словам Танкиста, перед штурмом бойцы зачистили от противника прилегающие лесополосы.

«Заходили в населённый пункт Комсомольское с трёх сторон — слева, справа и посередине. Заходили группами, местами накапливались. Зашли целой ротой, заняли более 120 домов», — рассказал военный.

За время операции противник потерял шесть бронемашин, большое число автомобилей и мотоциклов, а также беспилотники различных типов.

«Хорошо поработали. Спустя неделю мы уже оттуда выгнали врага. Заняли позиции, закрепились, ждём дальнейших указаний», — добавил Танкист.

Ранее российский боец рассказал об особой тактике освобождения Комсомольского. Военные заходили в населённый пункт с трёх сторон. Группы двигались под сопровождением дронов и работали круглые сутки. Вооружённые силы Украины ждали российских бойцов, были подготовлены и активно сопротивлялись.