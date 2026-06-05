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5 июня, 03:43

Российский боец рассказал об особой тактике освобождения Комсомольского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные освобождали населённый пункт Комсомольское в Запорожской области с использованием тактики малых групп. Об этом рассказал командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Танкист, сообщает Минобороны России.

Российские бойцы заходили в населённый пункт с трёх сторон. Группы двигались под сопровождением дронов и работали круглые сутки.

«Мы в эту деревню заходили с трёх сторон: слева, справа и посередине. Двигались группами под сопровождение дронов, заходили круглыми сутками. Группа состояла из трёх человек, а иногда приходилось вести по одному до определённой точки. Там накапливались и заходили уже конкретно в «населенник», — сказал Танкист.

Командир взвода отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ждали российских военных, были подготовлены и активно сопротивлялись. По его словам, российские бойцы продолжали движение, подавляли огневые точки и закреплялись на занятых позициях.

Минобороны ранее сообщило об освобождении Комсомольского. В ведомстве уточнили, что во время продолжительных боёв мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений.

Новости СВО 5 июня: ВС РФ зачищают Комсомольское, наступают на Краснополье, ВСУ в капкане под Большой Рыбницей, ДНР почти вся наша
Новости СВО 5 июня: ВС РФ зачищают Комсомольское, наступают на Краснополье, ВСУ в капкане под Большой Рыбницей, ДНР почти вся наша

Ранее президент России Владимир Путин заявил о полном освобождении территории ЛНР. На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026 он также сказал, что российские военные контролируют более 85% территории ДНР. По словам главы государства, продвижение продолжается каждый день. Путин отметил, что российские силы действуют методично и продолжают выполнять поставленные задачи.

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Антон Голыбин
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