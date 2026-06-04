Российские военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.

По словам президента, под контроль также взято свыше 85% на территории ДНР. Процесс продолжается в ежедневном режиме, и российские силы методично продвигаются вперёд.

Ранее Владимир Путин заявил, что признание ДНР и ЛНР стало вынужденным шагом, продиктованным отказом Евросоюза выполнять Минские соглашения. По словам президента, когда стало окончательно ясно, что договорённости никто соблюдать не собирается, Россия была вынуждена оказать поддержку непризнанным республикам. Это включало их официальное признание и последующую военную помощь в рамках межгосударственного договора о защите.