Президент России Владимир Путин заявил, что признание ЛНР и ДНР стало вынужденной мерой из-за нежелания Евросоюза соблюдать Минские соглашения. По его словам, когда стало очевидно, что договорённости не будут выполнены, российская сторона была вынуждена оказать поддержку непризнанным республикам, включая их признание и последующую военную помощь, в рамках межгосударственного договора о защите.

«Когда мы убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, мы вынуждены были оказать содействие и двум непризнанным тогда республикам, признать их», — сказал Путин на брифинге в Астане.

Также Путин заявил, что кризис на Украине начался с попыток вступить в ЕС. Он также посоветовал Армении тщательно взвесить все за и против, если она решит идти по пути евроинтеграции, напомнив, что Россия не была против первоначальных попыток Украины.