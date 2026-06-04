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3 июня, 23:35

Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Константиновки с трёх направлений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские войска сжимают кольцо вокруг Константиновки в ДНР с трёх направлений. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

По словам Пушилина, речь идёт о восточном, западном и южном направлениях. Он отметил, что на этом участке продолжаются городские бои.

«На Константиновском направлении мы видим также городские бои, там наши подразделения сжимают кольцо с трёх направлений: с восточного, западного и южного направления», — сказал Пушилин.

Глава ДНР также сообщил о боях в центре города. По его словам, столкновения идут и в районе железнодорожной станции.

Новости СВО 4 июня: ВС РФ сшивают Константиновку, фланги ВСУ горят под Бачевском и Колодезным, паника в Ахтырке, Зеленский просится к Путину
Новости СВО 4 июня: ВС РФ сшивают Константиновку, фланги ВСУ горят под Бачевском и Колодезным, паника в Ахтырке, Зеленский просится к Путину

Ранее сообщалось, что часть подразделений ВСУ покинула Константиновку. Источник в силовых структурах заявил, что украинское командование перебросило часть личного состава на более укреплённые позиции. По его словам, одних военных направили на вторую линию обороны, других — на сложные участки в окрестностях города. Собеседник связал такие решения с оперативной обстановкой в населённом пункте. Передислокация затронула наиболее напряжённые районы рядом с Константиновкой.

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