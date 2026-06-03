Украинское военное командование перебросило часть личного состава из Константиновки на более укреплённые позиции. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По его словам, подразделения отвели на вторую линию обороны. Причина — оперативная обстановка, сложившаяся в городе.

«Противник вывел часть своих подразделений из города. Кого-то бросили на вторую линию обороны, кого-то – для закрытия брешей на сложных участках в окрестностях города», – пояснил собеседник ТАСС.

Передислокация затронула наиболее напряжённые участки фронта вблизи населённого пункта.

Ранее Life.ru писал, что в Сумской области бойцы 425-го отдельного полка ВСУ («Скала») несут серьёзные потери, а их статус в документах меняют на «без вести пропавших», сообщили РИА «Новости» представители силовых структур. По данным источника, критическая ситуация наблюдается в лесных массивах между сёлами Миропольское и Большой Прикол.