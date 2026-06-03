Карта СВО 3 июня: ВС РФ жгут врага под Рыбицей, зачищают Таратутино, сорвана оборона ВСУ от Бачевска до Лесного, Песков назвал условия мира Оглавление Сумская область 3 июня: ВС РФ сожгли 21-ю бригаду ВСУ ДНР 3 июня: ВС РФ зажимают донецкую группировку ВСУ Карта СВО на 3 июня 2026 года В ЕС спорят о членстве Украины: условия для Киева не согласованы Кремль назвал условия для завершения СВО: Украина может окончить всё за сутки Армия России вошла в Бачевск и окружает группировку ВСУ в ДНР, в ЕС идёт спор по вопросу вступления Украины, Кремль готов завершить СВО за один день — дайджест Life.ru. 2 июня, 21:07 Армия России зажимает ВСУ на Донбассе. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 3 июня: ВС РФ сожгли 21-ю бригаду ВСУ

Подразделения ВС РФ ведут стрелковые бои в Бачевске. Этот населённый пункт находится в нескольких километрах от Курской области. Также столкновения с противником фиксируются в Иволжанском, Писаревке, а также между Лесным и Таратутиным.

21-я бригада ВСУ попала под огонь российских ТОС в районе Малой Рыбицы. До этого села Армии России осталось менее 10 километров.

За сутки ВС РФ уничтожили более 150 вражеских военнослужащих, американскую гаубицу М-101, пикапы, грузовики, БПЛА и НРТК.

ДНР 3 июня: ВС РФ зажимают донецкую группировку ВСУ

Армия России берёт оккупированную Украиной территорию ДНР в полуохват. Военный корреспондент Павел Кукушкин в эфире телеканала «Звезда» рассказал об обстановке на Донбассе.

Су-34 уничтожил личный состав ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

— «Юг» движется со стороны Константиновки и чуть севернее Рай-Александровки — давит сейчас на эту господствующую высоту. На Доброполье с юга и юго-востока давит уже группировка «Центр», подбираясь к Доброполью — это южные ворота к Краматорску. На Краснолиманском направлении уже группировка «Запад» действует, — сообщил Кукушкин.

Группировке «Центр», согласно заявлению Минобороны России, удалось уничтожить ещё одну французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку CAESAR.

Карта СВО на 3 июня 2026 года

Карта СВО на 3 июня 2026 года. ВС РФ зашли в Бачевск. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В ЕС спорят о членстве Украины: условия для Киева не согласованы

В Европе разгорается спор о вступлении Украины в ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром призвал начать переговоры с Киевом по вопросу евроинтеграции.

— Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет урегулировать двусторонние вопросы, например, права венгерского меньшинства в Украине. Но это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от цели сейчас открыть первое переговорное направление с Украиной, — сказал Мерц.

В Братиславе мнение иное. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что в первую очередь должна идти речь об окончании конфликта на Украине для дальнейших шагов по вступлению остатков украинского государства в ЕС.

— Приоритетом должно стать завершение конфликта на Украине дипломатическим путём, это должно быть основным условием для разговоров о реальных шагах, которые бы приблизили Украину к членству в Европейском союзе, — отметил Пеллегрини.

Кремль назвал условия для завершения СВО: Украина может окончить всё за сутки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Киева есть возможность быстро завершить вооружённый конфликт.

— Конфликт на Украине можно завершить до конца дня, если Зеленский даст ВСУ приказ уйти из регионов России. Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине, — объяснил Песков.

Примечательно, что Песков сказал именно про регионы России, а не только Донбасс. На данный момент Украина оккупировала часть Запорожской и Херсонской области.

Песков отметил, что Москва предпочитает достичь цели мирным путём, однако переговоров пока нет. Диалог по Украине идёт с представителями США.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 2 июня.

Авторы Даниил Черных