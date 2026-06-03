Бойцы 425-го отдельного полка ВСУ, известного как «Скала», несут серьёзные потери в Сумской области. Многие военнослужащие этого формирования фактически гибнут в местных лесных массивах, однако их статус в официальных документах меняется на «без вести пропавших». Об этом РИА «Новости» сообщили представители силовых структур. По данным источника, критическая ситуация наблюдается в районе между населенными пунктами Миропольское и Большой Прикол.

«В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного полка ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Выяснилось, что значительная часть личного состава данного подразделения ранее занималась подготовкой новобранцев. Эти солдаты исполняли роль инструкторов на полигонах в Харьковской области, прежде чем их отправили на передовую.

Судьба этих людей остается скрытой за бюрократическими формулировками, позволяющими украинскому командованию избегать признания реальных потерь. Пока родственники надеются на возвращение близких, те остаются в лесах.

Ранее стало известно, что 8-й полк сил специальных операций Вооружённых сил Украины несёт существенные потери под Краматорском в ДНР. Недавно стало известно о гибели военнослужащего Сил специальных операций Украины Сергея Шевченко. Дополнительные сведения о потерях подразделения пока не разглашаются. Из-за решений главнокомандующего ВСУ украинское командование использует спецназовцев наравне с обычной пехотой.