В Сумской области штурмовой полк Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Арей» понёс огромные потери сразу после переброски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Украинские бойцы были направлены для стабилизации ситуации в районе Уланово, при этом личный состав уже участвовал в боевых действиях и ранее нёс потери. В Шосткинском районе изменений обстановки пока не отмечено. Действия по уничтожению целей продолжают вести операторы БПЛА и артиллерия.

Летом 2024 года полк «Арей» понёс значительные потери во время попыток вторжения в Курскую область и был выведен для восполнения кадров.

Ранее стало известно, что в Сумскую область из-за колоссальных потерь перебросили 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, ранее находившийся в Черниговской области. Также сообщается, что в Черниговской области личный состав 105-го пограничного отряда начали чаще распределять по 101-й и 104-й бригадам территориальной обороны с последующей отправкой на передовую.